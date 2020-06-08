Успешно похудеть. Очень богатые белком продукты, которые нужно есть на завтрак

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Правильный завтрак считается ключом к успешному похудению при условии, что содержит достаточно белка. Существует ряд продуктов, которые очень богаты белком, – их употребление во время первого за день приема пищи помогает стать стройнее.Как сообщает MedikForum.ru, насыщенный белком завтрак побуждает мозг забыть о голоде в течение всего дня. Согласно исследованию ученых Университета штата Миссури, такой завтрак резко увеличивает чувство насыщения и одновременно приглушает деятельность центра удовольствия в головном мозге, чья активность будит сильное чувство голода.Чтобы успешно похудеть, включайте в свои завтраки продукты, очень богатые белком, – по его содержанию они не уступают куриным яйцам.Тунец. Употреблять его часто не рекомендуется из-за склонности накапливать ртуть, но иногда вполне можно себе позволить. Тунец относится к тем дарам моря, которые, помимо белка, особенно богаты жирными полиненасыщенными омега-3 кислотами, крайне полезными для работы сердца, сосудов, мозга.Арахис. 30 граммов продукта дают примерно 10 процентов суточной нормы белка. Кроме того, это источник ценных для организма фолиевой кислоты и витамина Е.Йогурт. Главное условие: он должен быть натуральным. Порция греческого йогурта может содержать до 17 граммов белка – это очень весомая доза.Сыр. Богатый белком, он относится к жирным продуктам, но медики констатируют: при умеренном употреблении продукт ускоряет обмен веществ, что обусловлено действием его молочнокислых бактерий, благотворно воздействующих на микрофлору органов ЖКТ. Ешьте твердый сыр: его кислоты препятствуют возникновению раковых клеток в организме.Тыквенные семечки. Одни из лучших борцов с неуемным аппетитом. Содержат, кроме пищевых белков, железо, помогающее сохранять высокий уровень энергии и защищающее от голодных спазмов, заставляющих набрасываться на все вредное.Тофу. Продукт содержит все девять незаменимых аминокислот, его белок помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Также он наполнен магнием, медью, цинком, витамином B1.Овсянка. 100 граммов овса дают 10 граммов белка. При этом продукт, насыщенный клетчаткой, помогает нормализовать уровень сахара в крови, что важно для похудения и защиты от набора жира.Творог. Как поставщик белка творог – более «серьезный» продукт, чем молоко: 100 граммов могут дать организму 13 граммов белка. Исследования показывают, что взаимодействие содержащегося в нем кальция с незаменимыми аминокислотами интенсивно влияет на жировой обмен клеток и окисление жиров, что способствует уменьшению жирового слоя.