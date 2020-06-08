Изобретатели: наши искусственные клетки крови действуют не хуже натуральных

Университет Нью-Мексико, сообщает "Новости Mail.RU", представил синтетические эритроциты. Эти клетки крови ответственны за перенос кислорода (в составе есть гемоглобин, к которому присоединяется кислород). Они отличаются гибкостью, что дает возможность им беспрепятственно проходить по самым узким сосудам.Известно, что на поверхности эритроцитов находятся особые белки. Это позволяет клеткам долгое время циркулировать по сосудам, не подвергаясь атаке иммунных клеток. Синтетические эритроциты имеют все указанные качества, а также наделены еще некоторыми полезными свойствами.Для получения искусственных клеток, человеческие эритроциты покрыли кремнием и полимером, сделав, по сути, слепок. Когда "начинку" (эритроцит) удалили, получилась полимерная копия. Далее на поверхность синтетических эритроцитов нанесли мембрану, сделанную из натуральных кровяных клеток.По словам ученых, синтетические эритроциты совпали с натуральными по размеру, форме, заряду, составу поверхностных белков и степени гибкости. Тесты доказали, что синтетические аналоги могли выполнять транспортную функцию, неся не только гемоглобин, но и противораковые лекарственные препараты, магнитные наночастицы, а также белки, чувствительные к бактериальным токсинам. Это делает синтетические эритроциты удобным инструментом в лечении рака и диагностике инфекций крови.