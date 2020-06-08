Оценен риск заражения коронавирусом в самолете

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва» проанализировал риск подхватить респираторную инфекцию в самолете.«Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — объяснил Ларичев.При этом он отметил, что ВОЗ уже перешла на ношение масок всегда и везде. Ларичев также уточнил, что рекомендации ВОЗ, которые предписывали носить маски только зараженным, были неверны.«От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», — подытожил медик.