Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
«Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — объяснил Ларичев.
При этом он отметил, что ВОЗ уже перешла на ношение масок всегда и везде. Ларичев также уточнил, что рекомендации ВОЗ, которые предписывали носить маски только зараженным, были неверны.
«От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», — подытожил медик.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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