Диетолог Соломатина рассказала об опасности продуктов с невидимой плесенью

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, продукты питания могут содержать невидимую плесень – например, это сухофрукты, чай, арахис, молотый перец и другие специи.Как сообщает MedikForum.ru, диетолог рассказала в СМИ о том, что гниению и плесени могут подвергаться не только овощи, фрукты, но и другие – иногда такие, которые считаются непортящимися. Например, арахис. По этой причине в странах, где он употребляется традиционно часто, высока статистика заболевания печени. Для этого органа особую опасность представляют выделения плесени, способной быть невидимой, – афлатоксины.«Яд плесени, распространяемый по всему продукту, может быть малозаметным. Но на отравление афлатоксинами указывают тяжелые симптомы – диарея, судороги, боль в печени, рвота, головная боль, слабость, отеки, напоминающая гепатит желтуха кожи и белков глаз», - рассказала диетолог изданию «Вечерняя Москва».По словам Соломатиной, невидимая плесень может поражать такие продукты как сухофрукты, чай, молотый перец и другие специи. Также ее споры могут находиться в «здоровых» частях продуктов, у которых была удалена подпорченная часть. Диетолог призвала никогда не употреблять в пищу хлеб после того, как с него был заботливо срезан заплесневевший фрагмент. Также, подчеркнула эксперт, нельзя есть просроченные продукты, выглядящие внешне нормально – в условиях длительного хранения (особенно неправильного) в них тоже могла появиться невидимая глазу плесень. Диетолог напомнила, что споры плесени размножаются в продуктах при условии недостаточного проветривания мест хранения, их высокой влажности.