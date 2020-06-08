Пять вещей, которые желательно сделать до беременности

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Каждая девушка рано или поздно хочет стать мамой и тщательно готовится к этому периоду. Есть несколько вещей, которые лучше сделать до беременности, чтобы потом было легче и проще восстановить силы.Займитесь своим здоровьемПожалуй, это самый важный пункт, которые необходимо выполнить до зачатия ребенка. Прежде чем планировать беременность нужно пройти обследование и курс лечения (если он необходим). Будущей маме стоит пересмотреть свой рацион питания, он должен быть полезным и разнообразным.Подумайте о водительских курсахЕсли вы хотели научится водить машину, тогда самое время освоить эти навыки. Когда появится ребенок, времени на это занятие не будет. А без машины бывает сложно обойтись, особенно в большом городе.Отправьтесь в отпускПройдет как минимум год после рождения ребенка, прежде чем вы задумаетесь об отпуске и почувствуете желание куда-то поехать. Да и с малышом любого возраста поездка будет сложной и утомительной, так что пользуйтесь моментом.Займитесь спортомПриведите в тонус мышцы, сбросьте лишние килограммы (если они у вас ест), подкорректируйте фигуру. Если вы будете каждый день занимается физической активностью, то потом вам будет проще сбросить вес после беременности, да и не факт, что вы наберете много килограмм.Накопите денегРебенок значительно расширяет перечень внезапных расходов, поэтому финансовая подушка безопасности сэкономит вам много нервов. Пока есть возможность, откладывайте деньги, потом сами себе скажете "спасибо".