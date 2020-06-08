Пять вещей, которые желательно сделать до беременности
Займитесь своим здоровьем
Пожалуй, это самый важный пункт, которые необходимо выполнить до зачатия ребенка. Прежде чем планировать беременность нужно пройти обследование и курс лечения (если он необходим). Будущей маме стоит пересмотреть свой рацион питания, он должен быть полезным и разнообразным.
Подумайте о водительских курсах
Если вы хотели научится водить машину, тогда самое время освоить эти навыки. Когда появится ребенок, времени на это занятие не будет. А без машины бывает сложно обойтись, особенно в большом городе.
Отправьтесь в отпуск
Пройдет как минимум год после рождения ребенка, прежде чем вы задумаетесь об отпуске и почувствуете желание куда-то поехать. Да и с малышом любого возраста поездка будет сложной и утомительной, так что пользуйтесь моментом.
Займитесь спортом
Приведите в тонус мышцы, сбросьте лишние килограммы (если они у вас ест), подкорректируйте фигуру. Если вы будете каждый день занимается физической активностью, то потом вам будет проще сбросить вес после беременности, да и не факт, что вы наберете много килограмм.
Накопите денег
Ребенок значительно расширяет перечень внезапных расходов, поэтому финансовая подушка безопасности сэкономит вам много нервов. Пока есть возможность, откладывайте деньги, потом сами себе скажете "спасибо".
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