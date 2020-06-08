Сливочное масло оказалось идеальной средой для роста опасных бактерий
Было проведено исследование, в рамках которого специалисты подсчитали количество бактерий и изучили их видовой состав в 21 образце различных марок сливочных масел, реализуемых на российском рынке. Бралось масло и помещалось в питательную среду, способствующую росту бактерий. Спустя некоторое время бактерии извлекались, а их ДНК подвергалась расшифровке.
Всего в масле нашли представителей 94 видов бактерий, и полезных (лишь в четверти всех образцов), и вредных (были почти во всех марках масла). Ученые, в частности, выделили бактерии Bacillus cereus, грозящие осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта.
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