Сливочное масло оказалось идеальной средой для роста опасных бактерий

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Это установили ученые из Воронежского государственного университета инженерных технологий. Как передает ТАСС, отечественные специалисты подсчитали количество и изучили видовой состав бактерий, которые живут внутри сливочного масла. Ранее считалось, что жир мешает бактериям расти. На практике все оказалось иначе. А, значит, нужно ужесточить требования к качеству масла.Было проведено исследование, в рамках которого специалисты подсчитали количество бактерий и изучили их видовой состав в 21 образце различных марок сливочных масел, реализуемых на российском рынке. Бралось масло и помещалось в питательную среду, способствующую росту бактерий. Спустя некоторое время бактерии извлекались, а их ДНК подвергалась расшифровке.Всего в масле нашли представителей 94 видов бактерий, и полезных (лишь в четверти всех образцов), и вредных (были почти во всех марках масла). Ученые, в частности, выделили бактерии Bacillus cereus, грозящие осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта.