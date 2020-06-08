Шведские ученые назвали 5 распространенных мифов о хлебе

От хлеба толстеют, а черный полезнее белого, – по словам шведского ученого-диетолога Марии Сителль, подобные утверждения об этом продукте являются мифами.Как сообщает MedikForum.ru, Сителль и специалисты Института хлеба перечислили пять распространенных мифов о хлебе. Их опубликовало шведское издание Expressen.Черный или белый – что полезнее? Ученые отмечают: хлеб может быть черным просто потому, что в него добавляется сироп, а такая добавка вряд ли очень полезна. Поэтому теория превосходства темного хлеба над белым – миф, польза продукта определяется в первую очередь количеством в нем цельного зерна.От хлеба толстеют. Это тоже миф, утверждают шведские эксперты. Вес человека зависит не от того, в каких количествах потребляется еда, – и сколько он при этом двигается. Более того, кусок цельнозерного хлеба, съеденный за завтраком, обедом, способствует длительному насыщению, защищая тем самым от вредных перекусов, заставляющих вес увеличиваться.Из-за хлеба раздувается живот. Медики не согласны. Они подчеркивают, что вздутие вызывают стрессы, сидячий образа жизни, недостаточное количество потребляемой жидкости, индивидуальная непереносимость каких-то пищевых компонентов.Углеводы хлеба – «плохие». Многие боятся углеводов, однако они жизненно необходимы для выработки красных кровяных телец и работы мозга. По словам ученых, лучший источник данных веществ для организма – цельное зерно. Его употребление (включая цельнозерновой хлеб) помогает уменьшить колебания сахара в крови, защищает от повышенного аппетита.Бутерброд – не настоящая еда. Миф! Он может быть полноценным приемом пищи в зависимости от того, какой сорт хлеба выбирается, и с чем делается бутерброд. Вариант, включающий цельнозерновой продукт, вареное яйцо, авокадо, индейку и шпинат, может дать долгую сытость, не отличаясь в этом плане от завтрака или обеда.