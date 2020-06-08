Группа специалистов исследовала влияние обуви на здоровье человека

Как отмечает CNN, на протяжении большей части истории люди ходили босиком, передвигаясь на огромные расстояния. Обувь появилась около 30000 лет назад. Но лишь 100 лет назад была создана обувь, которая меняла форму стопы, а с 70-х годов амортизирующие кроссовки стали предлагаться для занятий спортом.Сейчас же медики говорят о том, что кроссовки несут больше вреда, чем пользы. В частности, обувь меняет то, как человек бежит. Плюс, ноги становятся слабее, что повышает риск травм. Если человек с молодости начинает практиковать бег босиком, возможно снизить распространенность болей в коленях, лодыжках и ступнях. Дело в различиях в структуре и работе стоп у людей, носящих и не носящих обувь.Эксперты констатируют: когда нога соприкасается с землей, кожа, связки, сухожилия и нервы стопы снабжают мозг и спинной мозг огромным количеством информации о точном положении ступни, включая напряжение, растяжение и давление. Качество этой информации позволяет точно контролировать мышцы, чтобы располагать суставы наиболее оптимальным способом для поглощения ударной нагрузки.Обувь снижает качество информации, передаваемой в головной и спинной мозг, что ограничивает функционал. К тому же, при беге в обуви свод стопы ослабевает, тело приземляется более вертикально, а нога больше вытянута (при беге босиком шаг становится короче, нога больше согнута, а приземление происходит в большей степени на пальцы). Однако специалисты считают, что можно обратить негативные изменения вспять, постепенно приучаясь бегать босиком. Как показали исследования, размер и сила мышц стопы увеличивались после 8 недель ходьбы в обуви, имитирующей хождение босиком. Полезны также упражнения на баланс - они помогают лучше осознавать положение своего тела.