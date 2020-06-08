Группа специалистов исследовала влияние обуви на здоровье человека
Сейчас же медики говорят о том, что кроссовки несут больше вреда, чем пользы. В частности, обувь меняет то, как человек бежит. Плюс, ноги становятся слабее, что повышает риск травм. Если человек с молодости начинает практиковать бег босиком, возможно снизить распространенность болей в коленях, лодыжках и ступнях. Дело в различиях в структуре и работе стоп у людей, носящих и не носящих обувь.
Эксперты констатируют: когда нога соприкасается с землей, кожа, связки, сухожилия и нервы стопы снабжают мозг и спинной мозг огромным количеством информации о точном положении ступни, включая напряжение, растяжение и давление. Качество этой информации позволяет точно контролировать мышцы, чтобы располагать суставы наиболее оптимальным способом для поглощения ударной нагрузки.
Обувь снижает качество информации, передаваемой в головной и спинной мозг, что ограничивает функционал. К тому же, при беге в обуви свод стопы ослабевает, тело приземляется более вертикально, а нога больше вытянута (при беге босиком шаг становится короче, нога больше согнута, а приземление происходит в большей степени на пальцы). Однако специалисты считают, что можно обратить негативные изменения вспять, постепенно приучаясь бегать босиком. Как показали исследования, размер и сила мышц стопы увеличивались после 8 недель ходьбы в обуви, имитирующей хождение босиком. Полезны также упражнения на баланс - они помогают лучше осознавать положение своего тела.
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