Определен самый эффективный способ лечения диабета 2 типа без лекарств

Исследование арабских ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл (Катар) показало, что лечение диабета 2 типа может быть успешным без использования лекарств – самым эффективным способом такой терапии является симбиоз регулярных физических упражнений и низкокалорийного рациона.Как сообщает MedikForum.ru, подробно о проекте с участием людей возрастом от 18 до 50 лет пишет журнал The Lancet Diabetes & Endocrinology. Эксперимент проводился с группой из 158 человек, болевших сахарным диабетом второго типа не более трех лет.По заданию ученых испытуемые должны были придерживаться низкокалорийного питания, совершать ежедневно по 10 тысяч шагов и не менее 150 минут в неделю заниматься физическими упражнениями. В результате было определено, что такая комбинация является очень эффективным способом лечения диабета 2 типа без лекарств. Спустя год после начала исследования выяснилось, участники, соблюдавшие низкокалорийный рацион и регулярно делали зарядку, в среднем сбросили 12 килограммов. За год 61 процент участников достигли ремиссии, этот результат журнал называет «впечатляющим».Авторы исследования допускают, что успех эксперимента может быть определен молодостью испытуемых (их средний возраст составлял 42 года). Но также есть мнение, что использованный ими способ лечения диабета эффективен для облегчения его последствий в любом возрасте.Показательно, что проводившиеся учеными Великобритании в 2014-2017 годах похожие испытания также продемонстрировали: контроль калорий и выполнение упражнений позволяют излечивать людей от диабета 2 типа. Тогда средний возраст испытуемых составлял 52 года, ремиссии добились 46 процентов участников.Ученые резюмируют: чем раньше при диабете перейти к здоровому образу жизни, тем значительнее будет терапевтический эффект.