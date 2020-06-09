Названы опасные методы «лечения» печени

Самолечение может навредить.Врач Александр Мясников считает, что люди «убивают» печень, пытаясь защитить её с помощью гепатопротекторов и чисток, причём по рецепту из интернета. Оба метода могут быть очень опасны для здоровья, сказал он.— Как вы можете чистить печень, не понимая, что вы делаете? У нас почти 200 названий гепатопротекторов, реально действуют всего 3–4, остальные можно просто выбросить в мусорку! — возмутился медик.По его словам, в гепатопротекторах некоторых производителей есть компоненты, которые только вредят.— Сегодня 20% пациентов с диагнозом токсичного поражения печени, когда начинается желтуха, подскакивают ферменты, отказывает печень, летит всё, купили в аптеке лекарства. Не у бабушки, а в аптеке! Особенно опасны китайские препараты, — сказал телеведущий.Он призвал не заниматься самолечением, а идти к врачу, если возникли какие-то сомнения.Гепатопротекторы бывают нескольких видов, обычно их делят по происхождению. Первая группа – это растительные препараты, например, из расторопши, чистотела, дымянки. Вторая – препараты животного происхождения: гидролизаты печени крупного рогатого скота и урсодезоксихолевая кислота. Эссенциальные фосфолипиды составляют третью группу, а аминокислоты – четвёртую.Медики советуют прежде всего упорядочить своё питание, отказаться от вредных продуктов. Постарайтесь уменьшить размер привычных порций, избегайте алкоголя, красного мяса, полуфабрикатов. Пейте больше воды и выполняйте хотя бы несложные упражнения, чтобы поддерживать тело в тонусе. Не допускайте ожирения.