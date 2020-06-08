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Добиться похудения без изнурительных диет и тренировок вполне возможно, если следовать определенным действиям. На этом пути даже небольшие изменения образа жизни могут привести к значительным результатам.Как сообщает MedikForum.ru, специалистами были названы самые эффективные действия, ведущие к похудению. Их рекомендации опубликовал Food News. Эксперты подчеркивают: желанного результата в виде постройневшей фигуры можно добиться только при условии регулярного следования следующим правилам.Контролировать порции. Иногда дело не в том, что человек ест, – а в количестве потребляемой пищи. Избыток еды, даже изначально очень полезной (рыба, бобы, цельное зерно) способен вызывать быстрое увеличение веса.Не торопиться, принимая пищу. Переедание, ведущее к полноте, может зависеть от того, как быстро мы едим. Спешка не дает мозгу достаточно времени, чтобы обработать сигналы сытости, посылаемые пищеварительной системой.Часто пить воду. Это одно из самых эффективных действий, помогающих контролировать количество съедаемых продуктов.Готовить самостоятельно. Такая привычка помогает избежать потребления нежелательных, способствующих накоплению жира веществ, которыми насыщены полуфабрикаты, фастфуд.Не отвлекаться во время еды. Принимая пищу, не нужно заниматься больше ничем другим. Отвлекаясь, мы становимся более склонными к перееданию.Завтракать. Пропуск завтрака усиливает ощущение голода к обеденному перерыву – так можно съесть больше, чем нужно. Одно из самых эффективных действий, ведущих к похудению, – регулярно употреблять на завтрак протеин и клетчатку.Высыпаться. Достаточный сон улучшает контроль организма над гормоном стресса кортизолом, чей высокий уровень способствует неуемному аппетиту.Использовать маленькие тарелки. В них порции выглядят более объемными, чем в больших.Есть больше овощей. Они богаты растворимой клетчаткой, которая долго переваривается, поддерживая длительное ощущение сытости и позволяя обходиться меньшим количеством еды.Вести пищевой журнал. Люди часто не осознают, что едят слишком много. Если начать записывать все продукты и напитки, употребляемые в течение дня, это помогает объективно оценить рацион, увидеть количество всего вредного, что отправляется в желудок, и не дает быть стройным.