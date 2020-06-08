Названы самые популярные мифы о завтраке

Американский диетолог Кэтрин Зерацки перечислила самые укоренившиеся среди населения мифы о завтраке — пишет "Популярная Механика". Речь идет о таких мифах, как "завтрак влияет на массу тела" или "при активном образе жизни нужно обязательно плотно завтракать".Разберем первый миф. Невероятно, но не существует исследований, которые доказывали бы прямое влияние завтрака на вес. То есть, можно завтракать очень плотно или вообще не есть по утрам, но каких-то существенных изменений в массе тела не будет. К такому выводу пришли авторы опубликованного в журнале American Journal of Clinical Nutrition исследования, которые проводили опыт с участием трехсот добровольцев в течение шестнадцати недель.Согласно другому мифу, нельзя увлекаться сухими завтраками. В реальности сухие зерновые завтраки вполне могут быть частью здорового рациона — это подтвердили ученые, опубликовавшие работу в издании Advances in Nutrition. Цельнозерновые продукты, как показало исследование, приводят в норму работу кишечника, снижают холестерин, а также способствуют нормальному весу. Но сладкие снеки действительно лучше исключить из рациона.Существует популярный миф, согласно которому нужно плотно завтракать при активном образе жизни. Но в реальности плотный завтрак просто увеличивает расход энергии, поэтому нет особой разницы, как именно вы предпочитаете завтракать. Соответственно — прислушивайтесь к собственному организму, чтобы подобрать для себя идеальный завтрак.