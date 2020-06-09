У распространенной наследственной невропатии может появиться лечение
Однако недавно международной группе ученых удалось выделить новый молекулярный механизм. Белок Rab35 и сигнальный путь mTOR были связаны с формированием миелиновых оболочек в периферической нервной системе. Первые эксперименты in vivo показали обнадеживающие результаты.
Rab35 является ранее неизвестным регулятором образования миелиновой оболочки в периферической нервной системе и репрессором mTORC1.
Ученые полагают, что пациенты с БШМТ могут выиграть от препаратов, ингибирующих mTORC1, чтобы сократить прогрессирование заболевание, что стало бы первым доступным лечением. На данный момент уже существует соответствующее лекарство – Сиролимус.
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