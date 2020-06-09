Ученые нашли лекарство, купирующее опасную иммунную реакцию
Средство протестировали на 19 пациентах, 8 из которых находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Было показано, что акалабрутиниб блокирует тирозинкиназу Брутона - белок, важный для созревания и работы иммунных клеток. Эти клетки выделяют провоспалительные сигнальные молекулы цитокины.
В отдельных случаях при тяжелой форме COVID-19 наблюдается избыточный выброс цитокинов, что ставит под угрозу жизнь паицента. Данная аномалия известна как цитокиновый шторм. Воздействие на тирозинкиназу Брутона снижает риск респираторного дистресса и аномально сильного иммунного ответа, грозящего летальным исходом, заявляют исследователи.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий