Ученые нашли лекарство, купирующее опасную иммунную реакцию

Противораковое средство акалабрутиниб (применяют в рамках терапии рака крови), передает "Новости Mail.RU", может спасти жизнь при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Как стало известно, препарат блокирует специфичный белок, тем самым, уменьшая выраженность аномально сильного воспаления.Средство протестировали на 19 пациентах, 8 из которых находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Было показано, что акалабрутиниб блокирует тирозинкиназу Брутона - белок, важный для созревания и работы иммунных клеток. Эти клетки выделяют провоспалительные сигнальные молекулы цитокины.В отдельных случаях при тяжелой форме COVID-19 наблюдается избыточный выброс цитокинов, что ставит под угрозу жизнь паицента. Данная аномалия известна как цитокиновый шторм. Воздействие на тирозинкиназу Брутона снижает риск респираторного дистресса и аномально сильного иммунного ответа, грозящего летальным исходом, заявляют исследователи.