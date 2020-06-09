Продукты, от которых не стоит отказываться кормящим мамам
Цельнозерновые
Сложные углеводы не только дают кальций, клетчатку и железо, но и помогают лактации.
Молочные продукты
В период кормления важно поддерживать запас кальция в крови. В этом отлично помогают сыры, творог и молоко.
Листовая зелень
Листовая зелень богата фолиевой кислотой, железом, кальцием и магнием. Кроме того, она помогает укреплять иммунитет.
Тыква
Тыква, как и большинство бахчевых, дает достаточно жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма.
Рыба
Рыба, особенно лососевые, содержит омега-3 жирные кислоты, которые важны для развития ребенка.
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