Продукты, от которых не стоит отказываться кормящим мамам

Кормление грудью – важный процесс не только для ребенка, но и матери. Именно ее молоко обладает идеальным составом со всеми необходимыми компонентами. Диета при этом играет важную роль, ведь нужно получать все необходимое, чтобы делиться с ребенком. Вот несколько продуктов, которые стоит включить в рацион.ЦельнозерновыеСложные углеводы не только дают кальций, клетчатку и железо, но и помогают лактации.Молочные продуктыВ период кормления важно поддерживать запас кальция в крови. В этом отлично помогают сыры, творог и молоко.Листовая зеленьЛистовая зелень богата фолиевой кислотой, железом, кальцием и магнием. Кроме того, она помогает укреплять иммунитет.ТыкваТыква, как и большинство бахчевых, дает достаточно жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма.РыбаРыба, особенно лососевые, содержит омега-3 жирные кислоты, которые важны для развития ребенка.