Четыре эффективных способа укротить тягу к сладкому

Сладости многим помогают справиться со стрессом, но важно употреблять их в умеренных количествах. Чрезмерный сахар в крови чреват проблемами не только для физического, но и психического здоровья. Если желание употреблять сладкое становится невыносимым, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Белки и жиры

Регулярные перекусы продуктами, богатыми углеводами, могут способствовать зависимости от сахара. Не стоит забывать о белках и жирах. В белках присутствуют аминокислоты, балансирующие гормоны. Полезные жиры, как например, в авокадо, помогают быстрее насытиться и дольше не чувствовать себя голодными.

Планируйте еду

Планирование меню заранее позволит всегда иметь под рукой вкусный и полезный перекус или полноценное блюдо.

Физическая нагрузка

Упражнения помогают высвобождать некоторые эндорфины, которые обычно выделяются при употреблении сладостей. Поэтому легкая пробежка вполне может выступить заменой очередному пирожному.

Сон

Сон – важная составляющая здоровья. Его недостаток чреват проблемами со здоровьем. Кроме того, он помогает сбалансировать уровень сахара в крови, поддерживать необходимый уровень гормонов.
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