Четыре эффективных способа укротить тягу к сладкому

Сладости многим помогают справиться со стрессом, но важно употреблять их в умеренных количествах. Чрезмерный сахар в крови чреват проблемами не только для физического, но и психического здоровья. Если желание употреблять сладкое становится невыносимым, стоит обратить внимание на несколько моментов.Белки и жирыРегулярные перекусы продуктами, богатыми углеводами, могут способствовать зависимости от сахара. Не стоит забывать о белках и жирах. В белках присутствуют аминокислоты, балансирующие гормоны. Полезные жиры, как например, в авокадо, помогают быстрее насытиться и дольше не чувствовать себя голодными.Планируйте едуПланирование меню заранее позволит всегда иметь под рукой вкусный и полезный перекус или полноценное блюдо.Физическая нагрузкаУпражнения помогают высвобождать некоторые эндорфины, которые обычно выделяются при употреблении сладостей. Поэтому легкая пробежка вполне может выступить заменой очередному пирожному.СонСон – важная составляющая здоровья. Его недостаток чреват проблемами со здоровьем. Кроме того, он помогает сбалансировать уровень сахара в крови, поддерживать необходимый уровень гормонов.