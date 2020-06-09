Четыре эффективных способа укротить тягу к сладкому
Белки и жиры
Регулярные перекусы продуктами, богатыми углеводами, могут способствовать зависимости от сахара. Не стоит забывать о белках и жирах. В белках присутствуют аминокислоты, балансирующие гормоны. Полезные жиры, как например, в авокадо, помогают быстрее насытиться и дольше не чувствовать себя голодными.
Планируйте еду
Планирование меню заранее позволит всегда иметь под рукой вкусный и полезный перекус или полноценное блюдо.
Физическая нагрузка
Упражнения помогают высвобождать некоторые эндорфины, которые обычно выделяются при употреблении сладостей. Поэтому легкая пробежка вполне может выступить заменой очередному пирожному.
Сон
Сон – важная составляющая здоровья. Его недостаток чреват проблемами со здоровьем. Кроме того, он помогает сбалансировать уровень сахара в крови, поддерживать необходимый уровень гормонов.
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