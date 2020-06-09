Психиатры бьют тревогу: пандемия подорвала психическое здоровье многих людей
Они вместе с коллегами из Университета Регенсбурга, норвежского Университета прикладных наук и Карлтонского университета исследовали психическое состояние группы добровольцев, проведя опрос с помощью специальной анкеты по выявлению симптомов психических расстройств.
Изначально эксперты предполагали, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит 1%, но на практике показатель составил 5%. Принимая во внимание дефицит психотерапевтов и до пандемии, ситуация может принять дурной оборот. По мнению ученых, последствия карантинных мер, с точки зрения психического здоровья, будут ощущаться еще длительное время. Ожидается проведение сравнительного анализа статистики в Германии, Норвегии и Канаде.
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