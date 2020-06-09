Для миелодиспластического синдрома может появиться эффективное лечение

Исследовательская группа из Университета Кумамото, Япония, проанализировала патофизиологию миелодиспластического синдрома (МДС), рака крови, который часто встречается у пожилых людей, и обнаружила присутствие фактора транскрипции RUNX3. Ранее он считался супрессором опухоли, однако, как выяснилось теперь, он помогает раку разрастаться.

Дополнительный анализ клеток, взятых у людей с МДС, и животной модели, обнаружил аномальный механизм экспрессии генов, связанный с инициацией и размножением стволовых клеток МДС, и подтвердил, что RUNX3 является новой терапевтической мишенью.

«Ожидается, что дальнейший прогресс в будущих исследованиях приведет к разработке новых терапевтических методов, направленных на транскрипционный фактор RUNX3 при миелодиспластическом синдроме», - рассказывает профессор Горо Сашида, глава исследования. «Ожидается, что наши результаты также будут полезны при изучении других гематологических раковых заболеваний, где важную роль играет транскрипционный фактор RUNX».
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