Для миелодиспластического синдрома может появиться эффективное лечение
Дополнительный анализ клеток, взятых у людей с МДС, и животной модели, обнаружил аномальный механизм экспрессии генов, связанный с инициацией и размножением стволовых клеток МДС, и подтвердил, что RUNX3 является новой терапевтической мишенью.
«Ожидается, что дальнейший прогресс в будущих исследованиях приведет к разработке новых терапевтических методов, направленных на транскрипционный фактор RUNX3 при миелодиспластическом синдроме», - рассказывает профессор Горо Сашида, глава исследования. «Ожидается, что наши результаты также будут полезны при изучении других гематологических раковых заболеваний, где важную роль играет транскрипционный фактор RUNX».
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