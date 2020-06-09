Российские ученые пролили свет на посттравматическое стрессовое расстройство

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Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), сообщает "Новости Mail.RU", представил первую в мире экспериментальную модель посттравматического стрессового расстройства. Данная модель позволит создать и тестировать лекарства для лечения этого отклонения.Известно: расстройство развивается вследствие значимого негативного опыта (нередкое последствие пребывания в "горячих точках" или сексуального насилия). Сложные случаи расстройства фиксируются у лиц, длительное времени подвергавшихся влиянию травмирующего фактора (часто у жертв домашнего насилия).Модель расстройства сконструировали на примере самцов крыс. В клетку животных поместили подстилку с запахом кошки, что вызвало длительный стресс. Ученых интересовали изменения в концентрации нейромедиаторов - норадреналина, дофамина и серотонина. Эти соединения стоят за поведенческими реакциями и передают нервные импульсы.Комментирует заведующий лаборатории перспективных исследований молекулярных механизмов стресса ЮУрГУ Вадим Цейликман: "Исследование показало различия между здоровыми и подверженными синдрому животными. Эти изменения в первую очередь касаются серотонина (концентрация снижается)".