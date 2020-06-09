Лучшие продукты для борьбы с недосыпом

Эти продукты помогают не только от джетлага, но и в случае, когда вы «перепутали день с ночью» по другим причинам, например, из-за напряженного рабочего графика или общей бессонницы, сообщает health info.ЛимонМожно есть лимон прямо дольками, если позволяют вкусовые рецепторы, или же делать лимонную воду и пить ее в минуты сонливости и упадка сил. Чай с лимоном отлично поможет взбодриться после пробуждения, даже если из-за джетлага вы проворочались всю ночь. Лимон обладает отличными гидратирующими свойствами, которые способствуют сохранению в организме жидкости и препятствует обезвоживанию – одной из причин недомогания от недосыпа.БананыКонтролировать режим сна даже в экстремальных ситуациях помогут бананы. Все дело в том, что в них содержится триптофан, который способствует увеличению серотонина – так называемого гормона счастья. Чем его больше в организме, тем меньшее влияние на вас будут оказывать последствия джетлага. Кроме того, банан довольно питателен и способен оказать благотворное влияние на режим питания, помогая дожить до приема пищи и не испытывать сильного голода.Ягоды годжиЯгоды годжи сами по себе довольно модный продукт, который диетологи советуют направо и налево для исправления различных дисфункций. Однако их польза в предотвращении джетлага экспериментально доказана. Дело в том, что вещества, содержащиеся в этих ягодах, напрямую участвуют в нормализации режима сна. С ними можно заваривать чай или есть в сыром виде. Благодаря обилию полезных веществ они помогут и с недосыпом.ИмбирьДлительные перелеты, непривычная еда и большие перерывы между приемами пищи – традиционные спутники далекого отпуска или командировки. Вот почему джетлаг практически всегда сопровождается тошнотой. Именно этот симптом отлично устраняет имбирь, который в любом случае стоит добавить в рацион в виде добавки в напитки или приправы к вторым блюдам.ВишняВишня – один из очень немногих продуктов, из которых естественным образом можно получить мелатонин, необходимый регуляции суточных ритмов. Именно мелатонин является тем гормоном, который назначают при нарушении сна и дисфункциях биологических часов организма. Он вырабатывается шишковидной железой, и большая удача, что его также можно получить, наслаждаясь пирогом с вишней или вишневым соком.КиноаДжетлаг способен настолько истощить организм, что вы на протяжении всего отпуска будете чувствовать себя уставшим и подавленным. Одним из лучших средств устранения этой проблемы является киноа. Эта зерновая культура содержит все девять необходимых аминокислот, которые использует организм для создания запасов энергии. Однако при употреблении всех упомянутых продуктов нужно не забывать пить больше воды, поскольку джетлаг и недосып сильно обезвоживают организм.health info