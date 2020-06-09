7 причин частых походов в туалет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ты привыкла приходить в кинотеатр или ресторан и сразу же спрашивать, где находится ближайший туалет, чтобы зря не беспокоиться лишний раз? Тебя жутко выматывают длинные переезды, во время которых остановки не предусмотрены?Если ты не знаешь, что происходит с твоим мочевым пузырем, читай дальше — эксперты рассказали, почему тебе так часто хочется в туалет. Их мнение публикует health info.Тебе кажется, что ты слишком часто ходишь в туалет? На самом деле, в среднем мы делаем это 8 раз в день, если пьем достаточное количество воды (2 литра в день).Это связано с тем, что вода помогает вывести из организма токсины. Моча — один из самых эффективных способов это сделать.Если ты выпьешь меньше воды, ты реже ходишь в туалет, но это может привести к инфекциям мочевыводящих путей, камням в почках и другим неприятным заболеваниям.У тебя очень маленький мочевой пузырьЭта фраза звучит довольно странно, но имеет под собой веские основания. Так же, как люди могут быть высокими или низкими, их мочевой пузырь может быть разного размера. У большинства людей мочевой пузырь вмещает в себя где-то две чашки жидкости.Объем своего мочевого пузыря можно измерить с помощью простого домашнего эксперимента. Измерь объем своей мочи — обычно это 1-2 чашки жидкости. Если ее меньше или больше, это ненормально.Если ты не хочешь делать это дома, ты можешь провести эксперимент в лаборатории.Можно ли натренировать мочевой пузырь так, чтобы он вмещал в себя больше жидкости? Да, это возможно! Когда мочевой пузырь переполнен, он начинает растягиваться, чтобы удерживать мочу, но это неполезно, так как способствует развитию инфекций.Ты пьешь слишком мало водыЕсли тебе тяжело очень часто ходить в туалет, вероятно, ты стала пить меньше воды. Многие люди делают это, чтобы не испытывать неудобств на работе или в путешествии.Однако лишая свой организм необходимой влаги, ты очень сильно вредишь своему мочевому пузырю.В этом случае ты заметишь, что цвет и запах твоей мочи стали более резкими.Это происходит потому, что когда ты терпишь и не идешь в туалет, жидкость становится более концентрированной и может раздражать мочевой пузырь. Пить слишком много воды также неполезно.Лучше всего придерживаться золотой середины.Помни, что, если ты пьешь слишком мало воды, твой организм не успевает освобождаться от токсинов и они остаются в твоих почках. Слишком большое количество жидкости в организме также может привести к интоксикации.Ты страдаешь от инфекции или камней в почкахЕсли ты страдаешь от инфекции мочевыводящих путей или маленьких кристаллических образований (камней) в почках, это может сильно раздражать мочевой пузырь. Из-за этого ты чаще ходишь в туалет и сталкиваешься с другими неприятными симптомами.Как правило, камни в почках вызывают сильную боль в спине или боках. Инфекции мочевыводящих путей часто сопровождаются сильным желанием сходить в туалет и болью.Если ты сомневаешься в своем диагнозе, обратись к врачу. Возможно, камни в почках нужно будет удалить хирургическим путем.Тебе пора записаться в тренажерный залБольшая часть женщин не умеет расслаблять и напрягать мышцы тазового дна. Из-за этого мышцы теряют тонус и тебе постоянно хочется в туалет.Чтобы справиться с этой проблемой, тебе нужно тренировать мышцы, которые удерживают мочу внутри мочевого пузыря.Ты также можешь научиться выжидать несколько минут, прежде чем отправиться в ванную. Это позволит укрепить мочевой пузырь. Также очень полезны упражнения Кегеля.Они предполагают, что ты будешь напрягать и расслаблять мышцы мочевого пузыря во время мочеиспускания, не используя другие части тела.Эти советы особенно полезны для беременных и недавно родивших женщин. Такие упражнения также пойдут на пользу твоей сексуальной жизни.Ты принимаешь лекарства, от которых тебе хочется в туалет еще сильнееЛекарства, которые ты принимаешь, могут участить твое желание сходить в туалет.В частности, препараты от высокого артериального давления усиливают обладают таким эффектом В этот список также можно внести натуральные мочегонные средства, например, папайю.Они увеличивают количество жидкости в мочевом пузыре, и нам чаще хочется в туалет.Антихолинергические препараты также усиливают наше желание сходить в туалет. Как правило, их принимают, чтобы справиться с беспокойством, депрессией и другими психическими расстройствами.Если ты только начала курс лечения и замечаешь, что стала ходить в туалет намного чаще, проконсультируйся с врачом. Он всегда сможет предложить несколько альтернативных вариантов лечения этой проблемы и подберет препарат с минимальными побочными эффектами.У тебя может быть диабетПравильно ли ты питаешься? Твой вес находится в пределах нормы? Ты выполняешь физические упражнения? Частое желание сходить в туалет — это классический симптом диабета, а это заболевание лучше начинать лечить как можно раньше.Если содержание сахара в твоей крови слишком высоко, наступает момент, когда твой организм не может синтезировать его ни в каком виде.В этом случае сахар попадает в кровь, и из-за этого тебе очень сильно хочется в туалет.