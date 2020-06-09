Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке?

Некоторые продукты нельзя разогревать в микроволновке из-за определенных рисков для здоровья и безопасности людей – в их ряду молоко, картофель, яйца, рис и другие.Вареные яйца. Возможно, кое-кто уже на личном печальном опыте знает: попытка разогреть вареное яйцо приводит к его взрыву, неважно, очищено оно от скорлупы или нет. Это происходит из-за того, что влага внутри продукта испаряется, а скопившийся пар создает сильное давление. Чтобы разогреть яйцо таким способом и не пострадать, его следует порезать на кусочки.Рис. Агентство по пищевым стандартам США предупреждает: употребление разогретого в микроволновке риса может вызывать пищевое отравление. Эксперты констатируют, что этот продукт следует употреблять только свежим, после его приготовления. Рис, подвергающийся разогреву после остывания в условиях комнатной температуры, часто становится прибежищем бактерий Bacillus cereus, способных производить токсичные споры и устойчивых к высоким температурам.Листовые зеленые овощи, свекла. Согласно имеющимся данным, разогревать эти продукты в микроволновке нельзя, поскольку содержащиеся в них нитраты (натуральные природные соединения, не путать с удобрениями) способны трансформироваться в нитрозамины, обладающие канцерогенным эффектов. Если и подвергать их тепловой обработке, то только путем варки в кастрюле или используя духовку.Перец чили. Будучи разогретым в микроволновой печи, он начинает высвобождать капсаицин – натуральное жгучее вещество. Это чревато раздражением глаз, горла, слизистых, в том числе сильным, способным вызвать ожоги.Картофель. Как и рис, его лучше всего употреблять свежесваренным, а не приготовленным и потом долго остывающим. В обстановке комнатной температуры он «оккупируется» бактериями Clostridium botulinum, которые могут сохраняться даже после микроволновой печи. Кроме того, повторный нагрев картофеля способствует распаду крахмала – его употребление чревато отложением жиров в проблемных зонах.Замороженное мясо. Японские исследователи обнаружили, что мясо, находившееся в микроволновке больше 6 минут, лишается половины витамина B12, содержащегося в нем. Вдобавок в мясе начинают активно размножаться бактерии – если не начать его готовить сразу же, вынув из печи, оно окажется слишком богатым источник опасных микробов.Замороженные фрукты. Их ни в коем случае нельзя размораживать, используя микроволновую печь. Такой способ термообработки ведет к тому, что их вещества глюкозид и галактозид приобреьтают свойства канцерогенов по отношению к человеческому организму.