Врач рассказал об альтернативе витаминным комплексам
Мясников рассказал, что полезные вещества можно легко найти на рынке. По его словам, сезонные овощи и фрукты, мясо птицы и говядина содержат много полезных микроэлементов.
«Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные», — рассказал врач.
Это интересно: Названы наиболее полезные для печени продукты повседневного рациона
Кроме того, Мясников добавил, что важно много двигаться, находиться на солнце и чистом воздухе. Это позволяет укрепить здоровье.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий