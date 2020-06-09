Врач рассказал об альтернативе витаминным комплексам

Врач Александр Мясников рассказал об альтернативе витаминным комплексам, которые продаются в аптеках.

Мясников рассказал, что полезные вещества можно легко найти на рынке. По его словам, сезонные овощи и фрукты, мясо птицы и говядина содержат много полезных микроэлементов.

«Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные», — рассказал врач.
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Кроме того, Мясников добавил, что важно много двигаться, находиться на солнце и чистом воздухе. Это позволяет укрепить здоровье.
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