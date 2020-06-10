Исследование подтверждает: яблоки способны замедлять старение

Эксперименты исследователей подтверждают способность яблок сдерживать старение – это происходит за счет уменьшения окислительного стресса, которому подвергаются клетки организма.Как сообщает MedikForum.ru, яблоки насыщены фенольными соединениями флавоноидами, которые нормализуют процессы регуляции клеточной активности и защищают клетки организма от свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс. Согласно данным исследования, опубликованного журналом BMC Complementary and Alternative Medicine, яблоки сорта Annurca (Аннурка), популярного на юге Италии, способно замедлять старение, благодаря особенно высокой концентрации фенольных соединений. Их мощное антивозрастное и антиоксидантное действие было проверено в трех экспериментах.В частности, ученые обнаружили, что яблочные полифенолы значительно продлевали среднюю продолжительность жизни плодовых мух, а также сохранили способность передвигаться у самых старых насекомых«Полифенолы яблок фактически изменили уровни множества биохимических веществ, являющихся маркерами возрастного ухудшения и приближения к смерти», - приводится в издании заключение специалистов.По их мнению, люди, которые бросают курить, употреблять алкоголь и начинают придерживаться рациона с высоким уровнем флавоноидов, подобных яблочным, могут рассчитывать на более продолжительную активную жизнь без негативных изменений, ассоциированных со старением.«Флавоноиды содержащиеся во многих растительных продуктах, включая яблоки, помогают организму функционировать более эффективно – эти соединения защищают его от пагубного воздействия различных токсинов и стрессоров. Они являются мощными антиоксидантами – поглотителями свободных радикалов, повреждающих целостность клеток, что способствует воспалению, раннему старению, подверженности болезням сердца, онкологии», - утверждают научные специалисты.Другие преимущества яблок для здоровья:Обеспечивают организм большим количеством витаминов и минералов: средний плод может дать до 14 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина C, 6 процентов калия, 5 процентов очень важного витамина K.Способствуют похудению: данный эффект обеспечивается высоким содержанием клетчатки и воды.Уменьшают концентрацию холестерина: растворимая клетчатка яблок эффективно очищает от него кровеносные сосуды.Снижают кровяное давление. Этому способствует содержащийся в яблоках полифенол эпикатехин.Улучшают состояние кишечника. Помимо растворимой клетчатки, они содержат пектин, действующий как пребиотик, питающий полезные кишечные бактерии. Такая особенность яблок также помогает продлевать молодость организма, откладывая наступление очевидного старения.