Специалисты рассказали, как безопасно снизить вес

Три порции овощей и две порции фруктов в день - норма потребления для тех, кто хочет снизить вес, по словам экспертов Роскачества. Как отмечает "Новости Mail.RU", для снижения веса без последствий для организма следует уменьшить калорийность на 15-30%.Также рекомендовано завтракать в течение первого часа после пробуждения, соблюдать промежуток в 3,5-4 часа между приемами пищи и ужинать за 3-4 часа до сна. В целом наполовину тарелка должна быть заполнена овощами, на четверть - нежирным белком, другая четверть - медленные углеводы. А вот быстрые углеводы необходимо исключить вовсе. Норма потребления воды составляет 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Воду следует пить медленно. Без нее обменные процессы не будут проходить нормально.Роскачество подчеркивает: в условиях повышенного стресса, вызванного пандемией, следует обратить внимание на продукты, богатые витамином D, пробиотики и бифидобактерии. Отход ко сну должен происходить в 22:00-23:00. Это гарантирует оптимальную выработку гормонов и снижение количества съеденного за день. 10000 шагов в день - еще одна норма.