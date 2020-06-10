Народное средство: польза соли для организма

«Белый яд», «белая смерть» - как только не называют соль за её вредные свойства. Её обвиняют в развитии атеросклероза, остеохондроза и других страшных заболеваний. Но мало кто догадывается, что у данной добавки есть и польза. Подробнее об этом поговорим в сегодняшнем материале.Почему соль важна для организмаНельзя отказываться от употребления соли, так как она нужна для нормального функционирования всех органов и жизни в целом. Соль является участником миллионов проходящих внутри нас процессов. Забавные факты: в организме содержится более полукилограмма соли, а минеральный состав крови схож с составом морской соли. Когда во Второй мировой войне наблюдался дефицит донорской крови, хирурги делали переливание с немного разбавленной морской водой.Но применение соли должно быть правильным. Безопасной считается доза до 5 граммов в сутки. А при наличии определённых заболеваний – гипертонии, ишемии, язвах – желательно снизить употребление добавки. Имеющиеся пониженная кислотность желудка, гипокинезия желчных путей, гипотония, хронические кровопотери, депрессии говорят о том, что количество добавки следует наоборот увеличить.Применение соли с пользой для здоровьяИздревле соль использовали в качестве противоядия. Многие биологические яды инактивируются в соленой среде. Также соль обладает дезинфицирующим и подсушивающим эффектами. Раны обрабатывали, а кто-то продолжает это делать, солевым раствором ради этих целей. Сейчас соль используется для избавления от разных болезней. Рассказываем подробнее.При наличии желудочно-кишечного расстройства можно приготовить целебный раствор: делают насыщенную смесь, затем натощак выпивают столовую ложку натощак. В течение шести часов нельзя пить и есть. Добавка используется как слабительное средство. Чайную ложку соли разбавляют в 2/3 стакана тёплой воды и 1/3 молока, выпивают натощак. Неэффективно? Тогда через 2 часа нужно выпить смесь снова.Солью возможно вылечить почки, печень, гайморит, артрит, невралгии, воспаления. В таких случаях обычно применяют повязки, компрессы из шерстяной ткани, пропитанной крепким солевым раствором. Растянутые связки — приложите специальный компресс и закрепите эластичным бинтом. Смешайте соль и муку в соотношении 1:1, разбавьте водой, чтобы получить консистенцию густого теста и наложите на больное место, утеплив тканью. Прогреть больные суставы и переносицу можно с помощью горячей соли в мешочке.Имеется насморк? Можно промыть носоглотку солёной водой. Половину чайной ложки морской соли следует разбавить в стакане воды. Больное место при ревматизме и ломоте суставов натрите солью, растворённой в водке или мёде. Наличие головной боли — приложите компресс с раствором соли и уксуса ко лбу или затылку.При радикулите и остеохондрозе — аппликации из горчицы с солью. Для этого смешивают полстакана соли, 2-3 столовые ложки горчичного порошка и добавляют густой воды до образования густой массы. Завернув в ткань, нужно подогреть на крышке кастрюле до комфортной температуры. Приложив к больному месту, следует накрыть полиэтиленом или чем-то тёплым. После процедуры протереть кожу от соли, обвязать шерстяным платком или шарфом.Помните, что применение подобных способов не является основным лечением вышеназванных заболеваний. Важно проконсультироваться у врача о необходимости использования народных методов.