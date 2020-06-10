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Повседневный рацион напрямую влияет на все наше тело, включая внутренние органы, конкретно печень. В то время как некоторые продукты могут усугубить проблемы этого органа, другие укрепляют орган и улучшают его функции.Как сообщает MedikForum.ru, специалистами были названы наиболее полезные для печени продукты повседневного рациона. Их опубликовало издание British Liver Trust.Кофе. Эксперты констатируют, что ежедневное употребление кофе служит профилактикой рака, цирроза, фиброза печени. Эффект обусловлен комплексным действием его компонентов – кофеина, витаминов, микро– и макроэлементов, фенолов, хинина. Для поддержания хорошего состояния органа рекомендуется пить от 1 до 2 чашек кофе – без сахара или даже сливок: черный несладкий кофе считается лучшим вариантом.Зеленый чай. Исследование, проведенное в Японии, показало: ежедневное употребление 5-10 чашек зеленого чая может помочь улучшить здоровье печени. Главный детокс-орган человеческого тела очень «любит» катехины, соединения зеленого чая, являющиеся мощными антиоксидантами, борцами с воспалением.Крестоцветные овощи. Разнообразная капуста содержат глутатион, который стимулирует активность ферментов печени, очищающих организм от токсинов. Помимо того, употребление крестоцветных, богатых клетчаткой и водой, препятствует ожирению органа.Куркума. Ее главный ингредиент, куркумин, обладает мощными биологическими свойствами, способствующими выведению потенциально вредных веществ, ускоряющими процесс регенерации клетки печени. Также специя активизирует производство желчи, что является одной из основных функций печени.Оливковое масло. Оно очень эффективно для снижения жира в печени. Также его потребление усиливает детоксикацию организма.