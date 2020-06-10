Повышенный пульс связан с риском ранней смерти

О том, что повышенный пульс обычно указывает на проблемы со здоровьем, знали еще в Древнем Китае, но только сейчас ученым удалось выяснить, как именно высокая частота сердцебиения коррелирует с риском преждевременной смерти. Статью по теме опубликовал портал Med-heal.ru.Анализ данных из британского биобанка (ученые проанализировали записи о состоянии здоровья полумиллиона человек) показал, что повышение пульса на десять ударов в минуту сопряжено с увеличенной на двадцать два процента смертностью в ближайшие девять лет. Следует учитывать, что средний возраст людей в выборке составлял 57 лет."Если сердце пожилого мужчины бьется быстрее средних значений на 10 ударов в минуту, то у него больше шансов умереть в ближайшие 9 лет — примерно на 22 процента. Среди женщин фиксируются аналогичные показатели — повышение пульса на 10 ударов в минуту провоцирует увеличенную на 19 процентов вероятность смерти в следующие 9 лет", — отметили авторы работы.Преждевременная смерть, связанная с более высоким пульсом, может быть не только в результате проблем с сердечно-сосудистой системой, но и, например, в результате онкологических болезней. Ученые пока что не очень понимают, как именно повышенный пульс коррелирует с вероятностью смерти от рака, но существование такой зависимости подтверждается анализом большого объема данных.