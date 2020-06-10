Венозная боль в ногах: названы причины и методы лечения

Появились вены на ногах», «болят вены» — обычно так жалуются бабушки. Варикозное расширение и венозная недостаточность всегда считались возрастными проблемами. Но в последнее время они «помолодели». Виной тому — цивилизация: подростки и молодежь работают за компьютерами — и отдыхают перед ними же или со смартфоном в руке. Все время сидя.Если голени будто распирает изнутри, есть гул, болезненность, судороги, отечность — пора всерьез заняться венами. И для начала надо понять, как они работают.Вены преодолевают законы гравитации — направляют кровь от кончиков пальцев ног к сердцу. Чтобы кровь по венам не опускалась под силой притяжения, в них есть небольшие клапаны. А вот собственного «моторчика», чтобы перекачивать кровь, — нет. Движение задают мышцы: когда они сжимаются и разжимаются, кровь идет к сердцу. Не зря говорят, что движение — жизнь!Подолгу сидеть или стоять одинаково опасно для вен. Когда кровь перестает подниматься, застаивается в них, развивается венозная недостаточность. Обычно страдают вены на ногах — проблемы с венами малого таза или брюшной полости, если и случаются, то являются симптомами других заболеваний и состояний.Чаще всего от варикоза и венозной недостаточности страдают женщины. Это обусловлено гормональным фоном — есть мнение, что гормональные скачки влияют на эластичность сосудов. И точно на состоянии вен сказывается беременность — когда тело резко приобретает дополнительный вес и нагрузку.Что делатьПервое, что приходит на ум, — обратиться к врачу. Здоровьем вен занимаются флебологи, а также сосудистые хирурги (их привлекают для консультации или когда диагноз поставлен и нужно оперативное вмешательство). Диагностика проводится с помощью аппарата УЗИ. Доктор подберет лечение и определит, можно ли обойтись безоперационными методами.Кроме того, как и в любом вопросе собственного здоровья, нужно приложить усилия самому. И вот что можно и нужно предпринять.Нормализовать вес. Чем больший вес вынуждены носить ноги, тем выше вероятность развития венозной недостаточности и варикоза.Отталкиваться от родительского опыта. Если у мамы или папы есть проблемы с венами, велика вероятность их унаследовать. Есть ряд генов, которые обуславливают растяжимость вен. А когда стенки сосуда неэластичные, перекачать всю кровь невозможно, начинаются застойные явления.Но это знание — не повод для печалей, а руководство к действию! Во-первых, зная свои перспективы, можно исключить сопутствующие риски, вроде лишнего веса и активного солнца. А во-вторых, не принимать наследственность!Для этого в XXI веке придумали средства, которые называются ангиопротекторами, дословно «защитниками сосудов». Как пример — «Нормовен»: он уменьшает растяжение вен и застой крови в них, защищает клапаны и стенки вен от воспалений, делает самые мелкие сосуды, капилляры, не такими проницаемыми и стимулирует микроциркуляцию. Если нельзя «починить» гены — можно поправить то, что они напрограммировали организму!Носить компрессионные чулки. Важно подобрать их точно по размеру, чтобы поддерживать вены, но не пережимать тело. И заменять, как только белье потеряет эластичность.Заниматься спортом — от домашней зарядки до групповых с тренером. Умеренные нагрузки обеспечат движение мышц и здоровье глубоких вен.Защищаться от солнца. Оно приводит к ряду незаметных, но крайне неприятных изменений в организме — а именно уменьшает количество коллагена и замедляет его синтез. А коллаген — это строительный материал кожи, хрящей и сосудов — отсюда морщины и дряблость кожи и проблемы с венами. Поэтому из дому ни ногой без солнцезащитного крема и панамы. А в рацион добавить продукты с витамином С. Это клубника смородина, болгарский перец, вишня, молодая капуста и брокколи, петрушка и шпинат. Как раз сезон!Чего не делатьНе поднимать тяжести.Не сидеть подолгу. Сидячая работа — повод делать перерыв на пять минут, чтобы пройтись и размяться.Не стоять долго без движения. Если того требует работа, двигаться на одном месте — перешагивать с ноги на ногу, делать перерыв, чтобы поприседать, попрыгать невысоко на месте и посидеть, приподняв ноги.