Витамин D: спасет ли он от коронавируса?

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Какая тактика лучше: продолжать «самоизолироваться», чтобы не столкнуться с вирусом, или наоборот – бежать навcтречу солнцу, чтобы напитаться витамином D? Говорят, он способствует более легкому течению COVID-19.Этот трудный вопрос обсуждаем с врачом-терапевтом клиники «Рассвет», действительным членом Российского научного общества терапевтов, Анной Рамеевой.Витамин D и иммунитетВ последние несколько лет витамину D уделялось повышенное внимание. В конечном итоге это позволило нам приблизиться к пониманию его биологической роли. В том числе – в поддержании стабильности иммунной системы. Врачи предположили, что пик респираторных заболеваний в зимнее время связан именно с низким уровнем витамина D из-за недостатка солнца. Было проведено более 25 рандомизированных клинических исследований (РКИ), посвященных взаимосвязи витамина D и ОРЗ. И на их основе можно было бы сделать вывод, что число случаев ОРЗ среди пациентов, ежедневно получающих рекомендуемую дозу витамина D, ниже, чем у остальных. Однако даже сам термин «ОРЗ» в разных странах интерпретируется по-разному: от легкого насморка до тяжелого гриппоподобного состояния. Да и исходный собственный уровень витамина в крови у всех исследуемых был разный – так что даже по обычным простудам нет полного понимания. По COVID-19 – тем более!Витамин D и COVID-19Как бы нам ни хотелось, но пока еще нет РКИ, позволяющих подтвердить или опровергнуть взаимосвязь тяжести течения новой коронавирусной инфекции с исходным уровнем витамина D в организме: слишком мало времени прошло, слишком мало пациентов обследовано. Поспешные выводы на основе препринтов с красивыми графиками привели к истерическому назначению колоссальных доз холекальциферола в каплях и капсулах. На то, что в исследованиях не учитывались сопутствующие патологии, энтузиасты и пропагандисты не хотели обращать внимания. При этом, например, хроническая болезнь почек (ХБП) и печеночная недостаточность, с одной стороны, приводят к дефициту витамина D, а с другой – сами по себе являются факторами риска тяжелых осложнений любой (!) инфекции. То есть у дефицита витамина D и у осложнений COVID-19 могла быть общая причина, но это не значит, что низкий уровень витамина сам был причиной осложнений.Убийца или свидетель?Недостаток витамина D может развиться из-за недостаточного пребывания на солнце и недостаточного питания у пожилых людей, офисных трудоголиков, подростков, меняющих стены школы на стены комнаты с компьютером... Ну, и у всех, кто строго соблюдал нормы самоизоляции и пропустил всю весну.Дефицит этого витамина мы также найдем у пациентов, страдающих тяжелыми кожными заболеваниями, аутоиммунными болезнями, сопровождающимися фотосенсибилизацией (например, системная красная волчанка).Кроме того, низкий уровень витамина D может быт вызван нарушением всасываемости в кишечнике: из-за этого в кровь не попадают питательные вещества из рыбы, например, или из молочных продуктов, где он содержится.А теперь посмотрите, о ком мы говорили в предыдущих трех абзацах: о людях, ведущих малоподвижный образ жизни; о людях с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями; и о тех, кто просто не получает достаточного питания по разным причинам… Все эти факторы сами по себе могут приводить к осложнениям коронавирусной инфекции.Иными словами, при нынешнем уровне данных мы еще не можем сказать, является ли пониженный уровень витамина D «убийцей» или «свидетелем».Это чисто психологический трюк: поскольку в последние годы в ученом мире интересовались именно его свойствами и эффектами, то и в связи с COVID-19 ему уделяется особое внимание. Белково-энергетическая недостаточность в целом, анемия (железо- и В12-дефицитная), недостаток и фолиевой кислоты не исследуются столь же дотошно. Хотя, по справедливости, должны бы.Если бы научный мир кинулся так же рьяно изучать тяжесть течения COVID-19 у вегетарианцев, мы бы наверняка получили еще целый ряд интересных гипотез… Но он не кинулся - неполиткорректно.Сколько нужно витаминаСамая главная проблема всех исследований по витамину D заключается в том, что в среде ученых нет согласия, какой именно уровень считать дефицитом. В 2010 году Национальная академия медицины опубликовала доклад на 1132 страницах, где говорилось, что почти у 98% населения США уровень витамина D ниже 20 нг/мл, а так называемая EAR (предполагаемая средняя потребность в питательном веществе) составляет 16 нг/мл. В 2016 г., несколько ведущих эпидемиологов и эндокринологов, которые входили в первоначальный комитет Академии, опубликовали статью под названием «Дефицит витамина D: действительно ли существует пандемия?» В ней говорилось, что не следует воспринимать уровень 20 нг/мл как целевой, на самом деле он находится на верхней границе потребностей. Не исключено, что мы пытаемся восполнять «дефицит» у людей, которые совершенно здоровы.Пребывание на солнце в дневные часы в купальнике в течение 15-25минут обеспечило бы нам суточную потребность в витамине. Однако сейчас, когда график прогулок строг, а за окном отнюдь не летняя погода, рекомендуемая достаточная доза витамина D3 (холекальциферола), составляет 400МЕ. Ну, и следите, чтобы продукты, содержащие витамин D, присутствовали в рационе: жирная рыба, яичный желток, сливочное масло, витаминизированное молоко, витаминизированные сухие завтраки. Это не для профилактики осложнений covid-19, а вообще – для хорошего самочувствия.