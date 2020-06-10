Самому диагностировать у себя коронавирусную инфекцию поможет одышка

Учёные из Гарварда уверены, что именно характер одышки отличает коронавирусную инфекцию.Один из главных отличительных факторов – время её возникновения. Для этого необходимо наблюдать пациента. Особенность одышки при этой инфекции – позднее проявление. Она возникает не раньше четвёртого дня с начала заболевания, но может проявиться и через десять дней.Неспецефичность симптомов и их широкий спектр затрудняет диагностирование коронавирусной инфекции, но позднее начало одышки помогает уточнить диагноз.Следующий фактор – усугубление симптомов. Опрашивая пациента, нужно поинтересоваться как вчерашним, так и более ранним самочувствием пациента. Если симптомы и одышка усиливаются день ото дня, это тоже поможет в диагностике.Нарастание одышки без сопутствующих симптомов, таких, как кашель и лихорадка, свойственно только коронавирусной пневмонии. При других инфекциях нарастание одышки со временем прекращается.Также была рассмотрена тревожная одышка, возникающая из-за опасений быть инфицированным. Она возникает немедленно, с появлением первых симптомов любой болезни и не усиливается со временем и при физической нагрузке. При COVID-19 физическая нагрузка усугубляет симптомы.Эти наблюдения помогают быстрее уточнить предварительный анализ и назначить адекватную медицинскую помощь до готовности тестов.