Негативное мышление связано с увеличением риска болезни Альцгеймера

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Оказалось, что повторное негативное мышление связано не только с ухудшением когнитивных способностей, но и с отложением тау-белка и амилоида в мозге.Повторным негативным мышлением ученые называют систематическое волнение о будущем и частое повторение, «пережевывание», неприятных воспоминаний. Ранее некоторые исследования показывали, что у людей, которые склонны к повторению негативных мыслей, чаще встречаются когнитивные проблемы, например, нарушения памяти.Новое исследование показало, что повторное негативное мышление (ПНМ) связано с появлением в головном мозге отложений патологических белков, которые могут вызвать развитие болезни Альцгеймера. Научная работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia.В исследовании участвовали 360 человека в возрасте старше 55 лет. В течение двух лет они периодически проходили опросы, которые касались негативного опыта и паттернов ПНМ. Ученые также определяли симптомы депрессии и тревожности у участников, исследовали разные аспекты их когнитивных функций.113 участников исследования прошли позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) головного мозга, при которой измерялся уровень двух белков, с которыми связано развитие болезни Альцгеймера – тау-белка и амилоида.Депрессия и тревожность в этом исследовании были связаны с ухудшением когнитивных функций, что согласовывалось с предыдущими данными. Но эти патологии не были связаны с усилением отложений тау-белка и амилоида.Оказалось, что у людей, которые демонстрировали большую склонность к ПНМ, чаще определялось ухудшение когнитивных функций и с большей вероятностью обнаруживаются патологические белки в мозге.«Мы предполагаем, что повторное негативное мышление может оказаться новым фактором риска болезни Альцгеймера, поскольку может вносить уникальные вклад в ее развитие», - сказала профессор Натали Марчант (Natalie L. Marchant) из Университетского колледжа Лондона.Ученые предполагают, что ПНМ может способствовать возникновению болезни Альцгеймера, повышая артериальное давление. Ранее уже было известно, что психологический стресс связан с отложением тау-белка и амилоида.