Ученые назвали главную причину женского алкоголизма
Соответствующая статья ученых была опубликована в журнале Journal of Neuroscience.
Как отмечают авторы исследования, при высоких концентрациях эстрогена мозг более активно вырабатывает в ответ на этанол нейромедиатор дофамин, который связан с чувством удовольствия.
В свою очередь повышение активности дофаминовых нейронов может приводить к более приятным ощущениям от употребления алкоголя, поясняют исследователи.
Так, в новой работе ученые использовали ткани мозга мертвых самок мышей в разных фазах полового цикла – у части эстроген был повышен, а у части – понижен. Ученые активировали эстрогеновые рецепторы и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.
«Большее удовольствие может привести к злоупотреблению алкоголем, в частности запоям», – предупреждает ведущий автор исследования, биолог и психиатр Эми Ласек.
При другом эксперименте ученых оказалось, что уменьшение количества эстрогеновых рецепторов, таких как альфа-рецепторы, привело к снижению интереса к алкоголю, но только у самок.
Учет половых различий при борьбе с алкоголизмом, вероятно, позволит найти более эффективные подходы к лечению, считают ученые.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий