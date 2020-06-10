Как быстрее сбросить лишний вес после карантина: простые советы экспертов
Как сообщает MedikForum.ru, советами о похудении поделились специалисты Роскачества. В ведомстве отмечают: чтобы по возможности быстрее сбросить лишний вес после карантина без специальной физической нагрузки, нужно сократить калорийность суточного рациона на 200-300 килокалорий.
Другие рекомендации экспертов таковы:
завтракать в течение первого часа после пробуждения, выдерживать промежуток между приемами пищи в 3,5-4 часа,
ужинать за 3-4 часа до сна,
во время приема пищи наполнять тарелку наполовину овощами, на четверть – нежирным белком, еще на четверть – медленными углеводами.
«Быстрые углеводы нужно исключить из рациона. За день следует съедать минимум три порции овощей, две порции фруктов и пить больше воды», - дополнили свои советы представители ведомства.
Также сбросить лишний вес помогает правильный сон. Медики рекомендуют ложиться спать в период с 10 до 11 часов вечера – засыпание в это время нормализует гормональный баланс, что улучшает контроль аппетита, помогает не переедать.
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша добавила, что избавиться от лишних килограммов поможет простой прием – начать употреблять овощи взамен мучных и хлебобулочных изделий. Еще один доступный метод похудения – пешая прогулка вечером на протяжении часа.
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