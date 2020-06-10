Врач рассказал об особенностях использования маски в жару
Специалист считает, что при высоком уровне влаги рекомендуется менять маску каждые пол часа. Это связано с тем, что при температуре +30 градусов по Цельсию лицо человека начинает потеть, вследствие чего разрушается защитная поверхность маски и она перестает выполнять свою функцию.
Врач добавил, что при сильной жаре желательно использовать светлые маски — темные цвета ткани быстро поглощают солнечный свет и могут привести к перегреву. Стандартные медицинские маски, сделанные из марли и хлопка, в свою очередь способны удерживать опасные микроэлементы человеческой слюны и не затрудняют дыхание.
Более того, Андрей Тяжельников советует обрабатывать кожу лица антибактериальными салфетками после каждой смены маски. Для предотвращения возникновения серьезных раздражений кожи нужно протирать лицо мирамистином или раствором хлоргексидина.
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