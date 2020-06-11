Врач-диетолог Беляева назвала подходящие и вредные продукты при диабете

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Белки животного происхождения, источники жиров и медленных углеводов относятся к продуктам, подходящим для питания при диабете. Продукты, богатые фруктозой и лактозой, наоборот, вредны.Как сообщает MedikForum.ru, врач-диетолог и нутрициолог Наталья Беляева назвала в публикации «Комсомольской правды» подходящие и вредные продукты при диабете. К подходящим, по словам, эксперта, относятся продукты, употребление которых не вызывает резких колебаний сахара в крови и всплеска инсулина. Это следующие категорииИсточники животного и растительного белка: мясо, птица, рыба, яйца, сыр, творог, бобовые.Содержащие жир: сливочное масло, сметана, творог, растительные масла, орехи, семечки.Насыщенные медленными углеводами и клетчаткой: овощи, зелень, цельное зерно.Специи, пряности.Что касается вредных продуктов при диабете, Беляева заметила: в первую очередь людям с этим заболеванием нужно отказаться от быстрых углеводов, провоцирующих резкое увеличение концентрации сахара в крови.«Мучное, шоколад, белый рис, картофель, термически обработанные свекла и морковь вызывают значительные скачки глюкозы в крови, и от них диабетикам лучше отказаться», - пояснила врач-диетолог.Также вредными могут быть продукты с фруктозой (фруктовый сахар) и лактозой (молочный сахар). Беляева пояснила, что при сахарном диабете 2 типа молоко и кисломолочные продукты должны употребляться в количестве не более 100 мл в день. Лимит фруктозы для диабетиков – 15 граммов в сутки. Врач констатировала, что больные диабетом могут позволить себе немного меда, сухофруктов, ягод, несладких фруктов. Сладкие бананы, груши, виноград для них вредны и употребляться не должны.