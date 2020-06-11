Врачи назвали внешние симптомы, указывающие на болезнь печени

Пожелтение кожи, появление синяков, отеков или суставных болей могут свидетельствовать о наличии проблем с работой печенью, говорят медики.Вредные привычки, а также малоподвижный образ жизни человека и лишний вес могут спровоцировать ухудшение работы печени. Орган перестает нормально функционировать, о чем могут говорить внешние признаки.Необходимо обратить внимание на цвет кожи и белки глаз. При болезни печени они желтоватого цвета. Это объясняется переизбытком желчного пигмента билирубина, который образуется при расщеплении белков.При отклонениях в работе печени появляется боль в суставах, а на коже появляются "звездочки" или "паутина" из сосудов. Наблюдается отечность, особенно ноги и в области живота.Результатом болезни печени может стать тошнота, слабость или рассеянность.