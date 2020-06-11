Диетолог рассказала, как правильно питаться во время жары

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что время жаркой погоды лучше отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с большим содержанием сахара. Кроме того, в рационе стоит снизить долю мясных продуктов.Медик отметила, что из-за жары может повыситься температура тела, что вызывает потери жидкости и сгущение крови. Она порекомендовала в жаркую погоду есть овощи, рыбу, птицу и морепродукты.«Овощи очень богаты влагой, это поможет избежать обезвоживания организма, плюс в них содержится витамин С. Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма», — сообщила Аплетаева.Также диетолог добавила, что в период увеличения температуры следует уменьшить употребление кофе до одной-двух чашек в день, заменив его на зеленый, фруктовый или травяной чай.