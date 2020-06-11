Гастроэнтеролог Зимина назвала важный витамин, которого не может дать растительная пища

С наступлением жаркого лета людям часто советуют переходить на растительный рацион, однако он не может дать организму такой важный для поддержания иммунитета микроэлемент, как кобаламин (витамин В12). Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Виктория Зимина.Как сообщает MedikForum.ru, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Виктория Зимина предупредила: люди, употребляющие исключительно растительную пищу, рискуют пострадать от дефицита витамина В12, основным источником являются продукты животного происхождения.Данный витамин является очень важным: в организме человека он действует как убийца раковых клеток, запуская апоптоз – программу самоуничтожения опухолевых клеток. Его дефицит способствует резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах. Последствиями недостатка важного вещества являются хроническая усталость, снижение памяти, малокровие, анемия, бледность, ухудшение состояния волос и ногтей, плохая адаптация нервной системы к стрессам, шизофрения.«Нехватка В12 может быть вызвана как расстройством поглощения, так и качеством питания. То есть, либо недоедаем, либо не усваиваем», - добавила Зимина.Специалист отметила, что рацион питания, способствующий здоровью, должен быть разнообразным – только лишь растительная пища не может дать ему все необходимые питательные вещества.