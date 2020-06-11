Врачи предупреждают о непредсказуемом влиянии БАДов на организм

Медики продолжают напоминать о том, что влияние БАДов на организм человека невозможно спрогнозировать и очень часто они приводят к негативным последствиям.

Терапевт Людмила Лапа пояснила, что к непредсказуемым последствиям может привести даже самый обычный переизбыток витаминов. В таком случае у человека может произойти токсическое поражение органов.

Клинический психолог Валентина Денисова-Мельникова высказала мнение, что многие люди в психологическую зависимость от употребления БАДов. Регулярно употребляя биологически активные добавки они приобретают чувство защищенности и больше не могу от них отказаться.
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