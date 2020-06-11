Обнаружена молекула, которая эффективно сжигает жир

Эта молекула, которая получила название — BAM15 (митохондринальный разобщитель) вызвала у мышей потерю жировой массы и при этом не оказала влияние на обычный прием пищи и мышечную массу. Более того, ученые говорят, что у грызунов не повышалась температура (такой эффект наблюдался раньше с другими митохондринальными разобщителями).В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что мыши которым дали препарат с BAM15 потребляли такое же количество пищи, как и животные из контрольной группы, но при этом теряли жировую массу.Но несмотря на удачный эксперимент, ученые считают, что BAM15, скорее всего, не окажет подобного влияния на человека, поскольку период ее полураспада у человека длится дольше.. По словам профессора химии и одного из авторов работы Вебстера Сантоса, сейчас исследовательская группа ищет похожий вид молекулы, которая могла бы находиться в теле более продолжительное время, чтобы оказать нужное воздействие, А конечной целью изысканий должен стать препарат, который бы оказывал на человека такой же эффект как и на мышейМитохондриальные разобщители представляют собой небольшие молекулы, которые поступают в митохондрию, чтобы помочь клеткам больше дышать. Как объясняет их функцию Сантос, они изменяют метаболизм в клетке так, что мы сжигаем больше калорий, не делая при этом никаких упражнений.