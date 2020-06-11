Продукты, которые не нужно хранить в холодильнике

Некоторые продукты, помещаемые множеством людей на хранение в холодильник, на самом деле не должны храниться там – воздействие низких температур заставляет их терять полезные свойства или становиться вредными.Помидоры. Холод сохраняет их, но также прерывает созревание, заставляет терять характерную консистенцию, делает менее вкусными. Это относится ко всем видам помидоров – их лучше всего держать в сухом прохладном темном месте.Лук. Свежесрезанный зеленый лук можно хранить в холодильнике в специальном контейнере на протяжении нескольких дней. Репчатый лук помещать туда не нужно, он лишь потеряет свои питательные и вкусовые качества, начнет размягчаться из-за влаги. Для него следует найти небольшое сухое темное пространство.Картофель. Чтобы сохранить продукт как можно дольше, понадобится сухое место. В холодильнике картофельный крахмал начинает быстрее превращаться в сахар: его потребление будет провоцировать резкие скачки глюкозы в крови. Поместите картошку в бумажный пакет и оставьте на полке в шкафу – так он сохранится дольше и будет намного полезнее.Кофе. Помещенный в холодильник, он впитывает запахи и влажность всех других продуктов, поэтому хранить его там не нужно – вполне достаточно герметичного контейнера и комнатной температуры.Авокадо. Низкие температуры холодильника позволяют хранить экзотический плод несколько недель, однако вы не получите главного – мягкости. Для достижения консистенции, которая делает его таким вкусным, авокадо нужно хранить при комнатной температуре. Чтобы ускорить созревание, рядом полезно держать яблоко.Яйца. Почти у всех имеется специальный контейнер для этого продукта внутри холодильника, но правда в том, что он бесполезен. Яйца можно смело хранить за пределами рефрижератора – в супермаркетах именно так и поступают. Содержание вне холодильника делает их более вкусными.Мед. Холодильник не продлевает его сохранность, а скорее вызывает кристаллизацию, ускоряющую окисление продукта. Мед намного лучше хранится при комнатной температуре и в темноте.Бананы. Лучший способ «убить» бананы – это поместить их в холодильник: они быстро станут мягкими и коричневыми. Их нужно держать при комнатной температуре, что важно – не в одной корзине с яблоками.Апельсины. Цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая не выносит нахождения в холоде. Хотите, чтобы апельсины были мягче и приятнее на вкус, не помещайте их в холодильник.