Продукты, которые не нужно хранить в холодильнике
Помидоры. Холод сохраняет их, но также прерывает созревание, заставляет терять характерную консистенцию, делает менее вкусными. Это относится ко всем видам помидоров – их лучше всего держать в сухом прохладном темном месте.
Лук. Свежесрезанный зеленый лук можно хранить в холодильнике в специальном контейнере на протяжении нескольких дней. Репчатый лук помещать туда не нужно, он лишь потеряет свои питательные и вкусовые качества, начнет размягчаться из-за влаги. Для него следует найти небольшое сухое темное пространство.
Картофель. Чтобы сохранить продукт как можно дольше, понадобится сухое место. В холодильнике картофельный крахмал начинает быстрее превращаться в сахар: его потребление будет провоцировать резкие скачки глюкозы в крови. Поместите картошку в бумажный пакет и оставьте на полке в шкафу – так он сохранится дольше и будет намного полезнее.
Кофе. Помещенный в холодильник, он впитывает запахи и влажность всех других продуктов, поэтому хранить его там не нужно – вполне достаточно герметичного контейнера и комнатной температуры.
Авокадо. Низкие температуры холодильника позволяют хранить экзотический плод несколько недель, однако вы не получите главного – мягкости. Для достижения консистенции, которая делает его таким вкусным, авокадо нужно хранить при комнатной температуре. Чтобы ускорить созревание, рядом полезно держать яблоко.
Яйца. Почти у всех имеется специальный контейнер для этого продукта внутри холодильника, но правда в том, что он бесполезен. Яйца можно смело хранить за пределами рефрижератора – в супермаркетах именно так и поступают. Содержание вне холодильника делает их более вкусными.
Мед. Холодильник не продлевает его сохранность, а скорее вызывает кристаллизацию, ускоряющую окисление продукта. Мед намного лучше хранится при комнатной температуре и в темноте.
Бананы. Лучший способ «убить» бананы – это поместить их в холодильник: они быстро станут мягкими и коричневыми. Их нужно держать при комнатной температуре, что важно – не в одной корзине с яблоками.
Апельсины. Цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая не выносит нахождения в холоде. Хотите, чтобы апельсины были мягче и приятнее на вкус, не помещайте их в холодильник.
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