Похудение: вот почему последние несколько килограммов труднее всего потерять

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Вы едите с дефицитом калорий, тренируетесь несколько раз в неделю и приближаетесь к своей цели похудения. А затем вы попадаете на плато с несколькими потерянными килограммами, и они просто не сдвинутся с места.Ответ на вопрос, почему это так, показывают 2 аспекта:Динамических отношениях между массой тела и аппетитом (что мы чувствуем, когда говорим, что "голодны").Масса тела и расход калорий.Расход калорий уменьшаетсяПервая причина заключается в том, что расход калорий (энергии) уменьшается с потерей веса. Этот «замедленный метаболизм» происходит потому, что для поддержания и движения более легкого тела требуется меньше калорий.Голод усиливаетсяПотеря веса сопровождается повышением аппетита. Лептина гормона говорит наш мозг, сколько жира хранится в нашем организме. Когда у нас больше жира, лептин увеличивается и снижает аппетит. Но когда мы теряем жир, лептиновый «тормоз» в нашем аппетите частично высвобождается, что делает нас немного более голодными.В любой момент дня доминирующее влияние на аппетит оказывает то, как давно мы ели в последний раз и насколько мы чувствуем себя сытыми после нашего последнего приема пищи. Мы проголодались, когда желудок говорит мозгу, что он пуст или почти пуст.Готовы есть всегдаОставленные без контроля, сигналы от желудка делают нас уязвимыми для переедания: желудок способен вместить больше калорий, чем мы тратим.Исследование показало, что когда участникам давали пиццу на обед, и говорили есть до тех пор, пока они не почувствовали себя «комфортно сытыми», они съели 1580 ккал. Когда их попросили съесть как можно больше, они съели вдвое больше - их ежедневная потребность в калориях за один прием пищи. Это показывает, что мы почти всегда готовы к еде за пределами уровня комфортной сытости.ВыводыНаш вес устанавливается в точке баланса между "приманкой" продуктов, которые мы включаем в диету, ограничением в еде и энергией, которую мы тратим на физическую активность. Мы можем изменить все три, но выбор продуктов с более низкой плотностью энергии может быть особенно эффективной стратегией снижения веса (фрукты, овощи, нежирная белковая пища). Для поддержания здорового веса стоит помнить, что легкие тела требуют меньше калорий.