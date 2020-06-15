Люди, которые поздно ужинают, меньше сжигают жир и чаще набирают вес

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Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, показывает, что поздний ужин может способствовать увеличению веса и повышению уровня сахара в крови.Более 2,1 миллиарда на планете взрослых имеют избыточный вес или ожирение, что повышает вероятность диабета и высокого артериального давления. Некоторые исследования показывают, что потребление калорий в конце дня связано с ожирением и метаболическим синдромом."Это исследование проливает новый свет на то, как поздний обед ухудшает толерантность к глюкозе и уменьшает количество сжигаемого жира. Эффект позднего приема пищи сильно различается у разных людей и зависит от их обычного времени сна», - говорит автор исследования Джонатан С. Джун, Доктор медицинских наук из Университета медицины имени Джона Хопкинса. - "Это показывает, что некоторые люди могут быть более уязвимы к позднему приему пищи, чем другие. Если метаболические эффекты, которые мы наблюдали при однократном приеме пищи, продолжали происходить хронически, то поздний прием пищи может привести к последствия, такие как диабет или ожирение".Результаты исследованияИсследователи изучили 20 здоровых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин), чтобы увидеть, как они усваивали обед, съеденный в 22:00 по сравнению с 18:00. Все добровольцы легли спать в 11:00.Пиковый уровень глюкозы после позднего обеда был на 18% выше, а количество жира, сжигаемого за ночь, уменьшилось на 10% по сравнению с ранним ужином."Эффекты, которые мы наблюдали у здоровых добровольцев, могли бы быть более выраженными у людей с ожирением или диабетом, у которых уже есть нарушенный обмен веществ".