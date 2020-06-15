Тепловой удар: как избежать и как оказать первую помощь

Врач дал полезные рекомендацииМай был относительно прохладным, а вот июнь, напротив, удивил высокой температурой. Чтобы адаптироваться к такой резкой смене, необходимо время.«В жару нужно как можно меньше времени находиться на открытом солнце. Но, если в солнцепек нужно выйти по делам, старайтесь передвигаться по теневой стороне улицы», — рассказал невролог Владимир Костенко.Чтобы защититься от солнца, рекомендуется носить в летний период просторную светлую одежду из натуральных тканей, а также не забывать прикрывать голову. Также обязательно использовать средства, защищающие от солнца.Кроме того, летом следует пить как можно больше воды, даже если не хочется. «Если в обычный день выпиваете до 1,5-2 литров жидкости, то в жару норму можно повысить минимум на треть», — прокомментировал эксперт.В то же время, алкоголь категорически противопоказан. Ведь летом организм и без того страдает от недостатка жидкости, а спиртное резко увеличивает обезвоживание.В жару важно охлаждаться, потому что когда температура тела поднимается, пот почти перестает испаряться, что чревато возникновением теплового удара. При тепловом ударе у человека начинает темнеть в глазах, возникает головокружение и чувство тошноты. При тепловом ударе лучше сразу вызвать скорую помощь.