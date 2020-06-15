Врач-проктолог Смирнова рассказала, как победить тягу к вредной пище

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Тяга к фастфуд-блюдам, вредной пище определяется влиянием кишечных бактерий – чтобы победить ее, можно определенным образом повлиять на них. О том, как это сделать, рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.По словам врача, бактерии кишечника манипулируют пищевым поведением человека, об этом говорят данные исследования ученых из университетов Сан-Франциско, Аризоны, Нью-Мексико. Ссылаясь на эти данные, Смирнова говорит, что вредная пища может побуждать кишечную бактериальную флору вырабатывать специфические вещества, которые могут спровоцировать ухудшение общего самочувствия, настроения.«Получив такой «привет из кишечника», мы хватаемся за все, что «не приколочено» - обычно это жирное и сладкое», - отметила врач-проктолог.Если в таких обстоятельствах не контролировать себя и лакомиться подобными закусками, может возникнуть замкнутый круг: вредная пища будет способствовать росту патогенных бактерий, которые будут вызывать обостренную тягу к ней.Что же делать?Смирнова рассказала, как можно победить тягу к вредной пище. Чтобы уменьшить силу воздействия бактерий, нужно изменить рацион, перестать употреблять вредную еду. Возможно, это покажется трудным, но для начала можно поставить перед собой реалистичную задачу: отказаться от нежелательной пищи только на день. Психологические такая установка переносится легче и отказ выдержать проще.Врач-проктолог утверждает: в течение 24 часов, не получая требуемых веществ, популяция «фастфуд-бактерий» начнет сокращаться. Вместе с этим ослабеет и тяга к жирным и сладким продуктам. Если прожить без вредной еды еще несколько дней, зависимость от нее можно победить.