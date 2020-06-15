Исследователи нашли универсальное спасение от ожирения
Некоторым грызунам вводили BAM15 в пероральной форме (таблетки). В итоге эта группа животных снизила вес, хотя демонстрировала хороший аппетит и ела столько же, сколько и контрольная группа животных. Уровень физической активности в обеих группах не отличался. Введение BAM15 не давало побочных эффектов вроде снижения объема мышечной массы или повышения температуры тела.
Помимо прочего, молекула повышала чувствительность тканей к инсулину, защищала клеточную ДНК от повреждения молекулами кислорода, уменьшала жировые отложения в печени и снижала общий уровень воспаления в организме. По мнению специалистов, BAM15 можно использовать для профилактики и лечения ожирения, диабета и неалкогольной болезни печени.
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