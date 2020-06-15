Названы насекомые, которых стоит опасаться летом

Это опасный сезон.Лето- это не только пора солнца, тепла и веселья, но и сезон насекомых. Некоторые из них вполне безобидны, но есть и те, которые представляют для нас угрозу. Чьих укусов стоит опасаться больше.ОсаНаверное, каждого из нас в детстве жалила оса. Однако не стоит терять бдительность, поскольку укус осы может стать сильным аллергеном и вызвать анафилактический шок. Помимо этого, их укусы очень болезненны. Чтобы избежать такой проблемы, обязательно используйте резкие духи и носите светлую одежду.МухаУкус мухи нужно обязательно обработать спиртовым раствором. Дело в том, что их жало переносит более 70 болезней. Поэтому при первых же очевидных симптомах укуса обязательно доставайте спирт для дезинфекции.СлепниПри укусе слепень может служить механическим переносчиком заболеваний, передающихся с кровью, – сибирской язвы, туляремии, филяриоза. Симптомы могут быть следующие: боль, жжение, зуд, отек, покраснение, сочащаяся кровь из ранки. К счастью, защититься от их укусов достаточно просто. Нужно только регулярно использовать репеллент.КлещиСамым мелких и коварным среди этих насекомых является клещ. Он может передать человеку возбудителей некоторых заболеваний, таких как, например, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) или клещевой энцефалит. После прогулок в парке или на природе обязательно осмотрите свое тело, если обнаружили клеща — обратитесь к врачу.