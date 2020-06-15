Коронавирус может способствовать развитию диабета

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У людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, повышается вероятность развития сахарного диабета. Такое заявление, как сообщает информационное агентство РИА Новости, сделали исследователи из Австралии и Великобритании. Выводы ученых опубликованы в издании New England Journal of Medicine.Ученые из Лондонского королевского колледжа и Мельбурнского университета выяснили, что коронавирус COVID-19 протекает в более тяжелых формах у пациентов с диабетом. Согласно актуальным статистическим данным, от двадцати до тридцати летальных исходов COVID-19 регистрируются среди диабетиков.Коронавирус, при этом, может провоцировать развитие сахарного диабета у людей, которые не болели им ранее. В некоторых случаях заражение коронавирусом приводит к серьезным изменениям в работе эндокринной системы организма.На данный момент неизвестно, возвращается ли работа эндокринной системы в норму после того, как организм преодолевает коронавирусную инфекцию, или речь идет о перманентных изменениях. Плюс, неизвестно, является ли диабет, который развился в результате коронавируса, новой болезнью, или это известная врачам разновидность заболевания. Для того, чтобы ответить на эти и другие вопросы, ученым и медикам нужно провести дополнительные исследования и накопить больше данных для анализа.