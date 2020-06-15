Испанские диетологи назвали четыре действия, позволяющие похудеть за короткое время

Несколько действий, вносящих определенные изменения в образ жизни человека, могут помочь похудеть на несколько килограммов за короткое время, – об этом испанские диетологи рассказали в публикации издания La Gaceta.По мнению специалистов, любые действия, целью которых является похудение, должны опираться на три базовых принципа: регулярность, здоровое питание, физическая активность. Тем, кто мечтает похудеть, они рекомендуют сделать регулярными в своем существовании следующие привычки.Высыпаться. Продолжительный ночной сон является одним из бесплатных средств, позволяющих похудеть за короткое время. Испанские эксперты советуют сделать время отправления ко сну жестко фиксированным и спать не менее 8 часов. Такой сон связан со снижением аппетита и, соответственно, количеством, потребляемой пищи.Делать короткие, но интенсивные упражнения. Не нужно помногу бегать – короткие упражнения высокой интенсивности, выполняемые два-три раза в неделю, могут вызвать изменения метаболизма, позволяющие сжигать больше жира и сбрасывать вес. Если вы можете добавить к этому ежедневную прогулку, то результаты похудения порадуют уже через короткое время, утверждают диетологи.Есть больше клетчатки. Она долго переваривается, что способствует долгому ощущению сытости. Особенно эффективны для похудения продукты, содержащие клетчатку и воду – они позволяют чувствовать себя сытым дольше всего. Диетологи обращают внимание на цитрусовые.Практиковать прерывистый пост. Если вы готовите полдник, попробуйте отказать от ужина. Идея состоит в том, чтобы выдержать 16 часов без еды – было показано, что такой пост, соблюдаемый время от времени, очень эффективен для снижения веса.